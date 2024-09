Harvey Weinstein ricoverato in ospedale dopo un malore in carcere: operato al cuore

Harvey Weinsten è stato ricoverato a New York per un malore al cuore accusato in carcere

Harvey Weinstein è stato ricoverato in ospedale a New York dopo aver lamentato in carcere un malore al petto. L'ex produttore cinematografico è stato quindi sottoposto a un intervento per rimuovere fluido da polmoni e cuore, come conferma un suo portavoce. A luglio Weinstein era già stato ricoverato per il Covid, una polmonite doppia e "condizioni come il diabete, l'ipertensione e la stenosi spinale" di cui l'ex produttore soffre ormai da tempo. Ora risulta ricoverato in terapia intensiva al Bellvue Hospital per ulteriori esami.

Harvey Weinstein nel marzo 2020 è stato condannato a 23 anni di carcere per stupro e aggressione sessuale nell'ambito del caso che ha portato alla nascita del movimento MeToo. La sentenza è stata però annullata la scorsa primavera per un vizio di forma ma Weinsten resta detenuto nella prigione di Rykers Island in attesa della formalizzazione di un nuovo processo. Altrimenti potrebbe essere trasferito in California per scontare 16 anni di carcere per un'altra accusa di stupro.