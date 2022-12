I bambini non sanno che non esistono linee perfette, il Natale però è loro

Natale 2022 tra giorni di vacanza e senso di malinconia: il racconto di Lerro

Soltanto per poco la bambina che giù in strada rincorreva il piccione, riuscì a distrarmi da me stessa e dalle ossessioni che ne ricavavo rimuginando sul passato. La bestiola fuggiva e la bambina tracciava la sua felicità proprio rincorrendola. Sarebbe riuscita ad acciuffare il volatile dagli occhi tremendi? Per quanto avrebbe trattenuto il suo guizzo di felicità? “I bambini non sanno che non esistono linee perfette. I giorni natalizi, però, quelli sì che sono loro.”

Avevo letto pressappoco così in un libro che mi era piaciuto e adesso quelle parole non smettevano di risvegliare la malinconia che era svanita subito dopo le vacanze natalizie dell’anno scorso. Sentivo che dovevo uscire da casa e distrarmi. Stavolta non mi sarei immobilizzata a letto. Non avevo più alcuna intenzione di trascorrere il mio tempo in lacrime. Non l’avrei data vinta alla bambina infelice che ero stata e che ora tornava, senza che lo volessi, a mendicare amore. Uscii e mi incamminai verso piazza Piemonte con la speranza che il peso sul cuore si sciogliesse.

La mia attenzione di colpo si spostò dal groviglio dei pensieri ad uno sguardo. Una sfumatura così profonda di verde l'avevo vista solo nelle increspature della laguna veneziana. Milano era addobbata a festa e per un attimo desiderai che potesse restare così. In attesa del semaforo lui disse: “Sa dirmi se qui vicino c’è un posteggio di taxi?” Ed io, emozionata senza sapere il perché, risposi: “Certo, ce n’è uno alle sue spalle.” Sorrise e poi, mi ringraziò. Leggera attraversai la strada. Mi voltai con la speranza di ritrovarlo, ma lui era già sparito. Ora anch’io, come la bambina che aveva rincorso il piccione per strada, avevo il mio guizzo di felicità. Per quanto tempo sarebbe durato? Sarei riuscita a trattenerlo fino alla fine delle vacanze di Natale?