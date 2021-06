Muore per un tumore, nel suo annuncio di morte l'iban per aiutare la figlia

Muore per un tumore, nel suo annuncio di morte l'iban per la figlia

Tutto per sua figlia. Queste le uniche richieste di una madre di 47 anni morta a causa di un tumore a Padova, fino all'ultimo la sua preoccupazione è stata rivolta alla figlia Lisa di 21 anni e al suo futuro. Ha chiesto - si legge sul Corriere della Sera - che le offerte al suo funerale fossero devolute interamente alla figlia. Lo ha voluto scrivere anche nell’epigrafe, accanto alla sua foto: "Il tuo fiore sia un’offerta da devolvere a sostegno di Lisa", con tanto di Iban. Una richiesta insolita, quella di Sonia, che negli ultimi mesi, mentre il cancro al pancreas la portava via, aveva in mente una cosa sola: sua figlia.

"Era preoccupata per me — racconta Lisa al Corriere -. Io studio Giurisprudenza a Padova e sto cercando lavoro. Mamma voleva sapermi un po’ più sicura anche economicamente. Negli ultimi tempi, quando si è resa conto che per lei non c’era più speranza, ha consegnato a mia nonna una scatolina sigillata. Dentro c’erano le sue volontà e anche questa richiesta. L’ultimo giorno l’ho svegliata io. Ho visto che stava male e ho chiamato il 118. Sono stata con lei in ospedale fino all’ultimo. A un certo punto le infermiere mi hanno detto di dirle tutto quello che dovevo dirle perché mancava pochissimo".