"Il mio menù è firmato dallo chef Cannavacciuolo". Ma il marchio è abusivo, condannati marito e moglie ristoratori

Nel menù del ristorante di Marina di Ravenna appariva il nome di Antonino Cannavacciuolo, famoso anche per le sue apparizioni televisive. Tuttavia, non esisteva nessuna collaborazione reale tra lo chef stellato e il ristorante in questione.

Ieri, il Tribunale di Ravenna ha emesso una sentenza di condanna nei confronti di due ex gestori del locale "Saporetti", una coppia cubana di 34 e 52 anni, mentre un terzo imputato, un uomo di 65 anni originario di Lumezzane (Brescia), è stato assolto con la formula "per non avere commesso il fatto".

Ai due ex titolari del ristorante sono stati inflitti quattro mesi di reclusione e una multa di 3.000 euro ciascuno per l'uso improprio del marchio registrato. Il caso, iniziato nel 2019, riguardava un locale che un tempo era un punto di riferimento nella zona di Ravenna e aveva tra i suoi clienti anche Raul Gardini. I legali della coppia, ora al comando di un nuovo ristorante a Reggio Emilia, hanno annunciato che faranno appello contro la decisione.