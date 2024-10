Il Nobel per la letteratura va alla scrittrice sudcoreana Han Kang

Han Kang è la prima esponente della tradizione letteraria coreana a essere insignita del premio Nobel per la letteratura. Han Kang è nata il 27 novembre 1970 e in precedenza aveva vinto il Booker International Prize per il suo best seller "La vegetariana", che racconta la malattia mentale e l'abbandono.

Figlia di Han Seung-won, un importante scrittore sudcoreano, ha pubblicato le sue prime composizioni poetiche nel 1993. La sua letteratura affronta temi come la violenza, l'identità, la perdita.

The 2024 #NobelPrize in Literature is awarded to the South Korean author Han Kang “for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life.” pic.twitter.com/dAQiXnm11z