Il Papa con i leader anglicani e ortodossi lancia appello comune per il clima

Per la prima volta i leader della Chiesa di Roma, della Chiesa ortodossa orientale e della Comunione anglicana lanciano un appello congiunto per la sostenibilità ambientale, il suo impatto sulla povertà e l'importanza della cooperazione globale. Papa Francesco, il Patriarca ecumenico Bartolomeo e l'arcivescovo Justin Welby esortano a fare ciascuno la propria parte nello "scegliere la vita" per il futuro del nostro pianeta.

I tre capi spirituali pregano ”per i leader che si riuniranno a Glasgow per decidere il futuro del nostro pianeta e della sua gente. Ricordiamo ancora la Scrittura: ‘Scegli la vita, perché viva tu e i tuoi figli’. Scegliere la vita significa fare sacrifici ed esercitare l'autocontrollo”. E ricordano che “nel corso della pandemia, abbiamo imparato quanto siamo vulnerabili. I nostri sistemi sociali si sono logorati e abbiamo scoperto che non possiamo controllare tutto. Dobbiamo riconoscere che i modi in cui utilizziamo il denaro e organizziamo le nostre società non hanno beneficiato tutti. Ci troviamo deboli e ansiosi, immersi in una serie di crisi; sanitario, ambientale, alimentare, economico e sociale, tutti profondamente interconnessi”.

L’invito a collaborare alle Chiese nel mondo: “Questo cammino richiede una collaborazione sempre più stretta tra tutte le Chiese nel loro impegno a prendersi cura del creato. Insieme, come comunità, chiese, città e nazioni, dobbiamo cambiare rotta e scoprire nuovi modi di lavorare insieme per abbattere le tradizionali barriere tra i popoli, smettere di competere per le risorse e iniziare a collaborare”.