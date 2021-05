Il Papa sposta il seminario degli abusi. La nuova sede fuori dal Vaticano

Papa Francesco ha deciso. Il preseminario Pio X, al centro di un'inchiesta giudiziaria per presunti abusi di un ex rettore nei confronti di un chirichetto, non avrà più la propria sede all'interno del Vaticano. Francesco trasferisce il collegio per adolescenti - si legge sulla Stampa - in un luogo più «conveniente». Da tempo «si stava studiando l'ipotesi di un trasferimento al di fuori delle mura vaticane, anche per favorire la vicinanza dei giovani studenti ai luoghi dove svolgono i loro studi e praticano le loro attività ricreative», comunica una nota odierna della Santa Sede, senza citare la questione delle presunte violenze. Il Papa ha comunicato al rettore, don Angelo Magistrelli, che «il Preseminario, a partire dal prossimo mese di settembre», dovrà spostare «la sua sede all'esterno della Città del Vaticano, in luogo conveniente».

Il collegio per adolescenti, i cosiddetti «chierichetti del Papa», come vengono chiamati, è la struttura dove si sarebbero verificati i presunti abusi sessuali sui quali ci sono due processi in corso, entrambi a carico di don Gabriele Martinelli, 28 anni, per gli abusi, e l'ex rettore del Preseminario, don Enrico Radice, 71 anni, per favoreggiamento e negligenza. Martinelli avrebbe compiuto le molestie quando era allievo, tra i 14 e i 20 anni. Entrambi hanno sempre respinto le accuse.