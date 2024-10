Il pilota si sente male e muore in volo, paura ad alta quota su un aereo della Turkish Airlines

Paura ad alta quota su un volo Turkish Airlines diretto a Istanbul, morto il pilota durante il volo

Un volo della Turkish Airlines proveniente da Seattle e diretto a Istanbul è stato costretto a un atterraggio d'emergenza a New York a causa del decesso del comandante per un malore.

L'aereo, un Airbus A350, aveva lasciato Seattle alle 19:00 del 8 ottobre (le 4:00 del mattino del 9 ottobre in Italia) e stava sorvolando il Canada quando si è dirottato verso l'aeroporto JFK di New York, atterrando alle 6:00 del mattino locale (12:00 in Italia), secondo quanto riportato da Flightradar24.

Durante il volo TK204, il pilota, İlçehin Pehlivan di 59 anni, ha comunicato di sentirsi male mentre l'aereo era in modalità di crociera con il pilota automatico attivato. Pehlivan è stato adagiato a terra dal copilota che ha informato l'equipaggio della situazione.

Nonostante i tentativi di soccorso a bordo, il capitano è svenuto e successivamente deceduto prima dell'atterraggio. Un portavoce della compagnia aerea ha dichiarato che il primo soccorso risultato inefficace ha spinto il copilota a procedere con l'atterraggio di emergenza.

La causa della morte del comandante non è stata ancora definita, ma si sospetta un attacco cardiaco, in attesa di conferme dalle autopsie. Da notare che il capitano Pehlivan, in forza alla compagnia dal 2007, aveva superato un controllo medico senza problemi soli sette mesi prima, eseguito presso l'Aviation Medical Center certificato dall'autorità di aviazione civile turca il 8 marzo.

La Turkish Airlines ha assicurato che i passeggeri interrotti a New York saranno trasportati a destinazione quanto prima.