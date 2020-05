Il pissi pissi Palamara-giornalisti. Su Affari il documento integrale

I RAPPPORTI TRA PALAMARA E I GIORNALISTI: LEGGI IL DOCUMENTO



I giornaloni, imbarazzati, l'hanno censurato. Perché si parla di loro. Oppure, l'hanno dato a spizzichi e bocconi, con rivelazioni parziali e mirate, facendosi guerricciole tra di loro. L'hanno definita addirittura "Giornalistopoli". Ma nessuno sa che cosa contiene davvero il documento della Procura della repubblica di Perugia Prot.342354 del 17-7-2019 in cui il nucleo di polizia economico-finanziaria di Roma della Guardia di Finanza trascrive le conversazioni intercettate con un trojan telefonico, relative ai "rapporti intrattenuti da Luca Palamara con giornalisti".

Palamara, magistrato potentissimo, ex pm, già presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati e membro del Consiglio Superiore della Magistratura, finito sotto indagine penale, gestiva una fitta rete di rapporti istituzionali e politici. Sicché dal suo telefono bollente è uscito di tutto, con schizzi di fango che stanno terremotando il mondo togato ma anche quello istituzionale e politico. Ecco dunque il capitolo giornalisti. Affaritaliani.it è venuto in possesso del documento e, in ossequio al valore della completezza e della trasparenza, lo pubblica integralmente, nella convinzione di fare cosi un servizio alla verità oggettivo e imparziale.