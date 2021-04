Il Sole si spegnerà, ecco quando. La notizia è clamorosa

Il Sole si spegnerà, ecco quando. Sì, il Sole si spegnerà!



Come tutte le stelle, anche il Sole è destinato a spegnersi quando terminerà il suo ciclo evolutivo, tra circa 5 miliardi di anni. Il tempo necessario per stelle di massa pari a quella del Sole, circa 333 mila volte la massa della Terra, per uscire dalla sequenza principale è circa 10 miliardi di anni.