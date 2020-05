"Incendio a Marghera devastante". A fuoco ditta chimica, un uomo grave

Si e' registrato un incendio a Marghera, localita' del comune di Venezia, alla 3V Sigma Spa, produttore di prodotti speciali chimici. Come scrive Agenzia Nova, dalle prime indiscrezioni sarebbe scoppiato un serbatoio nella ditta di prodotti chimici, la 3V Sigma Spa. Intanto il comune ha inviato i residenti a restare chiusi a casa. L'incendio è scoppiato questa mattina a causa di un presunto scoppio di un serbatoio. Un'alta colonna di fumo nero si è innalzata dall'incendio, ed è visibile in tutta la zona. Il Comune di Venezia, in attesa delle analisi dell'aria, ha invitato i cittadini a rimanere in casa e non aprire le finestre.

E' un "devastante incendio" quello divampato questa mattina in uno degli impianti piu' delicati di porto Marghera. "Il rischio chimico e' estremamente rilevante visto che l'impianto produce acetone. In questo momento i mezzi di soccorso sono sul posto" ha sottolineato e raccontato il Pd del Veneto dal suo profilo Facebook promettendo di dare accertamenti appena ci saranno ulteriori informazioni. Intanto, rinnovano l'appello i dem, "per i residenti nella zona di Mestre e di Venezia e' raccomandato restare in casa e chiudere le finestre".

❗Incendio in corso a P. Marghera accanto alla Sapio.

Evitate di intasare la zona. Seguiranno aggiornamenti. @comunevenezia pic.twitter.com/noJpt4bAto — Simone Venturini (@SimonVenturini) May 15, 2020

Filmato preso dalla pagina twitter di Simone Venturini @SimonVenturini