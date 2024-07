Incendio in un palazzo a Nizza: sette morti tra cui tre bambini

Tre bambini, un adoloscente e tre adulti: è questo il bilancio del tragico incendio avvenuto nella notte a Nizza. Gli inquirenti ipotizzano una "pista criminale"

Sette persone sono morte in un incendio in un condominio di Nizza, città nel Sud della Francia, avvenuto questa notte. Tra le vittime ci sarebbero anche tre baimbini piccoli. I vigili del fuoco sono stati chiamati intorno alle 2:30 nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 luglio: erano state segnalate delle fiamme al settimo piano di un palazzo nel quartiere di Moulins, una zona operaia della città. Nonostante l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco francesi, non si sono riuscite a evitare sette morti innocenti. L'idenitità delle vittime non è ancora nota, ma si sa che i bambini deceduti avevano 5, 7 e 10 anni, mentre le altre vittime, tutte della stessa famiglia, sono un adolescente, due donne e un uomo. Sembra che una di queste sia morta dopo essersi gettata dalla finestra per sfuggire alle fiamme.

Non sono ancora note le cause dell'incendio che ha portato alla morte di così tante persone, ma gli inquirenti pensano che sia stato un gesto doloso. Hanno fatto sapere di "privilegiare la pista criminale" per il rogo del condominio nella zona di Moulins. "Visti i primi elementi, ho aperto un'inchiesta per atti dolosi con conseguenze letali", ha dichiarato il procuratore Damien Martinelli.

Tra i feriti, una persona è stata portata in ospedale in fin di vita e altre due sono state ricoverate in gravi condizioni. I soccorritori hanno parlato di un "violento incendio in un appartamento" al settimo piano dell'edificio. Tre persone sono state salvate con le autoscale mentre a decine hanno lasciato il palazzo dall'ingresso principale. Per domare l'incendio sono stati coinvolti 25 mezzi e 72 vigili del fuoco. Questi hanno salvato la vita a 35 persone, tutte evacuate dall'edificio. Gli "sfollati" avranno la possibilità di rifugiarsi nella sala Nikaia, situata nel comune di Nizza che ha aperto un'unità di crisi per aiutare le persone coinvolte nell'incendio. «Saranno collocate in altri alloggi», ha assicuraro il vicesindaco di Nizza, Anne Ramos, su Bfmtv.

Il messaggio di Macron: "Pensiero commosso per Nizza"

Il presidente francesce Emmanuel Macron ha espresso la sua "commozione" per l'incendio di Nizza con un post su "X". Ha espresso la sua commozione e la vicinanza ai familairi delle vittime: "Pensiero commosso per Nizza dopo l'incendio nel quartiere di Moulins. Ringrazio i servizi dello Stato e i servizi di emergenza per il loro intervento. Il nostro pensiero va alle famiglie delle vittime. Siamo al loro fianco e accanto a tutti i nizzardi. Uniti”.