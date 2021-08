Incidente dopo il matrimonio: muore sposa di 26 anni

Tornava dal suo ricevimento di nozze indossando ancora l'abito da sposa, ma in autostrada si è schiantata contro un'auto che viaggiava in contromano: è morta così Angelica Dhondup, una ragazza di 26 anni dello Utah.

L'incidente è avvenuto intorno all'1:15 di sabato mattina vicino a Salt Lake City, sulla Utah Highway Patrol. Le autorità hanno detto che Angelica Dhondup stava "tornando a casa dal suo matrimonio" nella sua Toyota Corolla quando un pickup Toyota color argento che guidava sul lato sbagliato dell'autostrada ha colpito frontalmente l'auto di Dhondup.

Dhondup ha riportato ferite mortali nell'incidente mentre una amica che viaggiava con lei nella stessa auto ha riportato ferite non mortali ed è stata portata in ospedale. I membri della famiglia hanno detto ai media locali che Angelica stava tornando a casa con suo cugino per consegnare i regali di nozze ed era ancora nel suo abito da sposa. Dopo l'incidente, l'amica di Dhondup, Tayler Craft, ha detto che Dhondup ha chiamato sua sorella per dirle che era ferita e che non riusciva a respirare prima di morire.

"Non può nemmeno andare in luna di miele. Non può nemmeno tornare a casa dai suoi figli", ha detto Craft a KSL. "Si era appena sposata, cinque ore fa." L'autista del pick-up e un passeggero sono stati aiutati a uscire dal veicolo da un passante. Le autorità hanno detto che l'autista ha rubato il camion del passante prima di essere arrestato dagli agenti. Il passeggero è fuggito a piedi ma è tornato sul posto. L'autista del pick-up Toyota, identificato come Manaure Gonzalez-Rea, 36 anni, è stato arrestato e portato nel carcere della contea di Salt Lake.

Gonzalez-Rea è accusato di negligenza criminale per omicidio automobilistico, guida spericolata, fuga dal luogo dell'incidente che ha comportato la morte di una persona e furto, secondo gli atti del tribunale. Sul luogo dell'incidente sono state trovate lattine di birra.