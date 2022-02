Incidente sul lavoro Cervia, cede braccio della gru: muore operaio di 44 anni

Il mezzo meccanico avrebbe avuto un guasto facendo precipitare l'uomo

Un operaio di 44 anni originario di Comacchio, in provincia di Ferrara, e' morto nel primo pomeriggio di oggi venerdì 18 febbraio a Cervia, nel Ravennate, a causa di un cedimento del braccio della gru meccanica grazie a cui stava potando alcuni alberi. I soccorsi sono stati inutili.

L'uomo lavorava per una ditta che, su incarico del Comune, stava facendo la manutenzione ai numerosi pini marittimi.

"Una tragedia immane ha colpito oggi la nostra citta'. Come prima cosa mi stringo attorno alla famiglia che sta certamente vivendo un immenso dolore, non oso immaginare che ore terribili possano essere queste. Come seconda cosa come Sindaco di questa citta' chiedo chiarezza su quanto avvenuto. Il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro deve diventare prioritario per tutti".

E' quanto afferma il sindaco di Cervia Massimo Medri dopo che oggi nel primo pomeriggio un operaio di 44 anni e' morto durante alcuni lavori di potatura agli alberi in una via della cittadina balneare ravennate. Il mezzo meccanico, posto sotto sequestro, avrebbe avuto un guasto al braccio della gru facendo precipitare l'uomo senza lasciargli scampo.