Indagato sindaco di Palermo Orlando, dal 2016 al 2019 bilanci comunali falsi

Indagato il sindaco di Palermo Orlando, per bilanci comunali falsi insieme ad altri 23 tra ex assessori, dirigenti e capi area

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e le altre 23 persone interne al Comune, hanno avuto notificato un avviso di conclusione indagini. L'accusa contestata dalla procura di Palermo è "falso materiale commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico". Le indagini del nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Palermo, avrebbero accertato numerose irregolarità nei bilanci di quattro anni, dal 2016 al 2019.

Orlando: "Attendo di essere ascoltato dai Pm"

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in merito all'avviso di conclusione indagini ha dichiarato: "Ho avuto comunicazione dell'avviso di un'indagine, esaminerò gli atti depositati dalla procura della Repubblica e per fare massima chiarezza attendo di essere ascoltato dai magistrati titolari delle indagini sul merito e sulle competenze in una materia, peraltro, particolarmente tecnica".

Si tratterebbe di dati nei bilanci dal 2016 al 2109. Alcune irregolarità riguarderebbero le previsioni di entrate sovrastimate inviate, secondo le contestazioni, alla Ragioneria generale "inducendo in errore il Consiglio comunale di Palermo e determinandolo ad adottare la deliberazione con la quale veniva approvato il bilancio di previsione".

Fra i numeri contestati anche quelli relativi ai crediti del Comune verso le partecipate. Come nel caso dei debiti del Comune verso l'Amat, l'azienda comunale trasporti, "quantificati falsamente in soli 197 mila euro, per l'anno 2016, a fronte di crediti della società pari a 8 milioni 890 mila euro". Non sarebbero vere, in base alle risultanze delle indagini della Guardia di finanza, neppure alcune certificazioni di bilancio: a fronte, ad esempio, di un saldo finale tra entrate e spese per l'anno 2016 indicato in +55 milioni di euro, vi sarebbe stato un saldo reale negativo per meno 35 milioni di euro, "celando il mancato rispetto del pareggio di bilancio da parte del Comune".

Salvini: "Stranezze a Sinistra. Orlando? A casa"

Matteo Salvini su twitter si esprime sull'inchiesta che vede coinvolto il primo cittadino di Palermo con gli altri 23, per falso nei bilanci comunali. "Prima del voto va a manifestare con la Cgil -scrive sulla sua pagina -, appena dopo il voto viene indagato. Che stranezze a sinistra… Domani sarò a Palermo per incontrare cittadini e dirigenti della Lega. Orlando? A casa".