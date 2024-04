Generali: siglato accordo con due Gruppi Agenti Cattolica

Generali: firmato accordo con il Gruppo Aziendale Agenti Cattolica e l'Associazione ASSOCAP Agenti

Oggi è stato siglato un importante accordo tra Generali Italia e due Gruppi Agenti Cattolica, il Gruppo Aziendale Agenti Cattolica e l'Associazione ASSOCAP Agenti, riguardante il trattamento dei dati personali dei clienti. Questo accordo, già sottoscritto dai Gruppi Agenti di Generali Italia, è in linea con la strategia di Generali Country Italia e si inserisce in un contesto in cui i dati hanno sempre più valore.

L'accordo prevede che la Compagnia e gli Agenti aderenti, conformemente al Codice Privacy, tratteranno come contitolari i dati personali dei clienti gestiti dagli stessi Agenti. Questa firma rappresenta un altro passo fondamentale nell'integrazione di Cattolica, diventata Business Unit di Generali Italia lo scorso 1° luglio, e testimonia l'importanza della relazione con la Rete distributiva di Cattolica, che conta oltre 1.000 Agenti e più di 700 agenzie su tutto il territorio italiano. L'accordo conferma la volontà della Compagnia di sviluppare un modello agenziale basato sulla centralità della figura degli Agenti, riconoscendo il loro ruolo cruciale nel sistema distributivo.

La firma dell'accordo è avvenuta presso la sede di Generali Italia a Mogliano Veneto, alla presenza di importanti rappresentanti delle due realtà coinvolte, tra cui Giancarlo Fancel, Country Manager e CEO di Generali Italia, Massimo Monacelli, General Manager di Generali Italia, Samuele Marconcini, Chief Cattolica Business Unit Officer di Generali Italia, Cristina Rustignoli, Country General Counsel di Generali Italia, Marco Lamola, Responsabile Distribution di Cattolica, Donato Lucchetta, Presidente del Gruppo Aziendale Agenti Cattolica, e Ivan Cremonini, Presidente dell'Associazione ASSOCAP Agenti.

Giancarlo Fancel, Country Manager e Ceo Generali Italia ha dichiarato: “Il continuo e costruttivo confronto con la nostra Rete, pilastro del nostro business, ha portato all’importante firma di oggi con i Gruppi Agenti di Cattolica, a conferma del successo del processo di integrazione. Con questo accordo intendiamo rafforzare il ruolo dei nostri Agenti nel panorama distributivo attuale e futuro, con l’obiettivo di continuare a offrire un servizio di eccellenza ai nostri clienti”. “L’adesione all’Accordo anche da parte delle rappresentanze firmatarie di Cattolica, dopo un proficuo confronto, testimonia la lungimiranza e la bontà dell’Accordo Dati sottoscritto da Generali Italia con i propri Gruppi Agenti”, ha commentato Cristina Rustignoli, Country General Counsel Generali Italia.

Marco Lamola, Responsabile Distribution Cattolica ha aggiunto: “La Compagnia ribadisce l’importanza del ruolo centrale dell’Agente nella distribuzione delle proprie soluzioni e nella gestione della relazione con i clienti, attraverso la consulenza di valore. L’accordo odierno è il risultato di un efficace percorso che ha richiesto impegno e comprensione delle rispettive posizioni per consolidare l’integrazione, finalizzata al prosieguo di un percorso comune per la reciproca creazione di valore”.

“Il processo di integrazione è un percorso articolato e complesso che ci ha permesso nel percorso di convergenza con Generali Italia di affrontare e dipanare temi strutturali ai quali continuiamo a lavorare per giungere ad una piena integrazione a beneficio della rete. In questa ottica si colloca anche la firma dell’Accordo Dati del nostro Gruppo. Credo infatti che con questo accordo, cui lavoriamo da tempo, si possa dire con soddisfazione e ragionevole certezza di essere entrati a pieno titolo nel mondo Generali”, ha dichiarato Donato Lucchetta, Presidente Gruppo Aziendale Agenti Cattolica.

Ivan Cremonini, Presidente Associazione ASSOCAP Agenti ha concluso: “Si tratta per noi di un importante momento, che consolida ancor di più le relazioni con la Compagnia, oltre a segnare un ulteriore passo in avanti nel processo di integrazione che evidenzia ancor più la centralità del ruolo dell’Agente nell’attività assicurativa”.