Amplifon: l'Assemblea degli azionisti approva il voto maggiorato potenziato

Amplifon: l'Assemblea straordinaria degli azionisti ha approvato il voto maggiorato potenziato e le altre modifiche statutarie proposte

L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Amplifon, leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l’udito, riunitasi oggi sotto la presidenza di Susan Carol Holland, ha approvato tutte le modifiche statutarie proposte da parte del Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2024 (con avviso di convocazione pubblicato in data 16 marzo 2024).

In particolare, il Consiglio di Amministrazione aveva proposto ai propri azionisti di: potenziare il sistema di voto maggiorato (modifica Art. 13 Statuto); introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato (modifica Art. 10 Statuto); attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile fino a un massimo di circa il 20% del capitale sociale (modifica Artt. 6 e 9 Statuto); apportare altre modifiche statutarie (modifica Artt. 2, 7, 9, 15, 17, 18, 21, 23, 24 e 26 Statuto).

Le suddette modifiche statutarie avranno efficacia a partire dalla data di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese del verbale dell’Assemblea Straordinaria; l’avvenuta iscrizione del verbale sarà comunicata da parte della Società ai sensi di legge e regolamento.

Per quanto riguarda l’introduzione di un meccanismo di voto maggiorato potenziato, l’obiettivo di Amplifon è incoraggiare una struttura del capitale in grado di supportare il proprio percorso di ulteriore crescita di lungo periodo a livello globale, in un mercato fortemente competitivo e caratterizzato da tecnologia e innovazione.

In tale modo la Società - che mantiene la propria sede legale, fiscale e di quotazione in Italia - potrebbe infatti perseguire eventuali ulteriori opportunità di crescita rilevanti anche per linee esterne quali, ad esempio, acquisizioni o alleanze strategiche, se del caso, da realizzarsi anche mediante l’emissione di nuove azioni o scambi azionari con terzi, nonché favorire con maggiore efficacia una solida base azionaria con orizzonte di investimento di lungo periodo.