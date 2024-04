DS performance lancia il programma per giovani piloti

Nel quadro del nuovo programma Stellantis Motorsport, destinato a preparare i giovani piloti per i massimi livelli delle competizioni automobilistiche,

Nico Pino si unisce alla divisione corse di DS Automobiles. Il giovane pilota cileno, attualmente attivo nel World Endurance Championship, ELMS e IMSA, si distingue per la sua abilità e la sua determinazione, evidenziata da un podio nella categoria LMP2 alla 100ª edizione della 24 Ore di Le Mans e dalla partecipazione alla 24 Ore di Daytona.

DS Performance, noto per il suo successo nel Campionato mondiale ABB FIA Formula E dal 2015, ha accolto Nico Pino come parte integrante del nuovo programma per giovani piloti. Questo programma comprende circa otto giorni di test con la DS E-TENSE FE21, guidata da Jean-Eric Vergne e Antonio Felix Da Costa, e successivamente con la Gen3 DS E-TENSE FE23, attualmente pilotata da Vergne e Stoffel Vandoorne.

"Il mio ingresso in DS Performance rappresenta un onore e un'opportunità straordinaria per crescere come pilota," ha commentato Nico Pino. "Il programma su misura mi permetterà di sviluppare le mie abilità in un ambiente di eccellenza e con il supporto di un team di esperti."

Eugenio Franzetti, Direttore di DS Performance, ha espresso grande entusiasmo per questo nuovo programma: "Accogliere Nico Pino è una doppia soddisfazione: sosteniamo un talento emergente e riaffermiamo il nostro impegno nel motorsport a livello globale. Nico avrà l'opportunità di affinare le sue competenze di guida nelle condizioni più esigenti della Formula E, sostenuto da un team di ingegneri e meccanici di primo livello."

Il programma di DS Performance è una chiara dimostrazione dell'impegno di Stellantis Motorsport nel nutrire i futuri talenti del motorsport, fornendo loro le risorse e l'esperienza necessarie per eccellere nei livelli più alti delle corse automobilistiche.