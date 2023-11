Indi portata a morire nell'hospice. Tolta la ventilazione artificiale

La piccola Indi resta senza supporti vitali. I genitori: "Un calcio nei denti"

"Ora in hospice si stanno preparando a rimuovere i supporti vitali" per la piccola Indi. Lo fa sapere all'Adnkronos Salute Dean Gregroy, papà della bimba di 8 mesi affetta da una grave e rara malattia mitocondriale, alla quale i giudici Uk hanno negato il trasferimento in Italia dove l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma si era detto pronto ad accoglierla.

"La piccola Indi Gregory è stata trasferita nell'hospice e le stanno per applicare i protocolli per la sospensione dei supporti vitali. Le procedure sono in corso. Questo è quello che sappiamo noi, ovviamente al momento non ho ancora sentito il padre", conferma all'Agi Simone Pillon, legale che ha seguito la famiglia della bimba, affretta da una grave e rara malattia mitocondriale, in Italia.

"Dean (il padre di Indy, ndr) mi informa che stanno preparando ora Indi Gregory per staccare i supporti vitali. È semplicemente straziante", scrive Pillon su "X". Come spiega Repubblica, "nessuno sa quanto tempo ci vorrà: per Alfie Evans, al centro di una vicenda simile nel 2018, occorsero cinque giorni prima che il suo cuore del bambino smettesse di battere. All’hospice, accanto a Indi, ci sono i genitori, Dean e Claire, che definiscono come «un ultimo calcio nei denti» la sentenza della giustizia britannica".