Inno di Mameli in tutte le radio venerdì 20 marzo alle ore 11

L’inno d’Italia contro il coronavirus

Venerdì 20 marzo alle ore 11.00 tutti gli italiani sono invitati a sintonizzarsi sulla propria stazione radio preferita; tutte le emittenti, infatti, trasmetteranno in contemporanea l’inno nazionale e poi, a seguire, tre canzoni che hanno fatto la storia del nostro Paese (i titoli non sono ancora stati resi noti).

L’iniziativa intende celebrare i 100 anni dalla prima trasmissione radiofonica, ma in questo momento di emergenza nazionale assume un significato simbolico particolare, un messaggio di solidarietà e unione fra tutti gli italiani. È la prima volta, tra l’altro, che accade.

Ecco la lista delle emittenti radiofoniche che parteciperanno:

Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, M2O, R101, Radio 105, Radio 24, Radio Capital, Radio Deejay, Radio Freccia, Radio Italia Solomusicaitaliana, Radio Kiss Kiss, Radio Maria, Radio Monte Carlo, Radio Radicale, Radio Zeta, RDS 100% grandi successi, RTL 102.5, Virgin Radio.

Insomma, tutte le radio d’Italia trasmetteranno in contemporanea, anche su tutte le piattaforme Fm, Dab, in televisione e in streaming sui siti e sulle App, l’Inno di Mameli, e non solo. Ai network del Paese si unisce anche Radio Vaticana.

Tutti gli italiani sono invitati a esporre il tricolore dalle proprie case e cantare all’unisono, magari con le finestre aperte, per far arrivare ancora più forte questo messaggio di unità nazionale.