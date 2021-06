Inverno 2021-2022: freddo e neve record in Italia. Meteo choc

Prime indicazioni sull'inverno 2021-2022. Si tratta ancora di ipotesi di studio ma secondo diverse fonti di diversi Paesi, potrebbero esserci sull'Europa e sull'Italia moltissime incursioni di aria polare, fredda e neanche troppo secca.



Se fosse davvero così, da metà novembre a fine marzo avremo molte occasioni da Nord a Sud per gelate intense e copiose nevicate anche in pianura e sulle coste. Un inverno insomma davvero tosto, come una volta, con tanta neve e tanto freddo.