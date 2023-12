"Io sfregiata con l'acido da mio marito", calunnia all'uomo, donna arrestata

Denunciò il marito per uno sfregio con l'acido, arrestata per calunnia

Custodia cautelare in carcere per i reati di calunnia e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Con queste accuse, la Polizia di Stato ha arrestato la donna di 50 anni che aveva denunciato di essere stata sfigurata con l'acido dal marito, dopo la clamorosa svolta nell'inchiesta avvenuta nella serata di ieri, 28 dicembre, che ha portato a un rovesciamento del quadro accusatorio. Il marito 48enne, ricoverato al centro grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania con gravi ferite alle mani e al collo, era stato arrestato il 5 dicembre scorso con l'accusa di lesioni personali gravissime a carico della donna. Ulteriori dettagli nella conferenza stampa prevista alle ore 11 di venerdi 29 dicembre in questura ad Agrigento, presente il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, dr. Giovanni Di Leo.