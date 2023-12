Minaccia di bruciare la ex fidanzata con l'acido: arrestato un 35enne

Brescia, minaccia la ex di bruciarla con l'acido: arrestato

Ennesima violenza nei confronti di una donna sul finire dell'anno. Un 35enne di Breno, in Valle Camonica, provincia di Brescia, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver perseguitato l'ex fidanzata, una donna di 33 anni, minacciando anche di bruciarla con l'acido. Si tratta della prima applicazione in provincia di Brescia dell'arresto con flagranza in differita previsto dalle nuove misure del Codice rosso. Appena terminata la relazione l'uomo aveva iniziato a perseguitare la 33enne ex fidanzata, con minacce ripetute, dicendole che avrebbe fatto la fine delle altre donne vittime di femminicidio. La vittima si è così rivolta ai carabinieri di Breno che hanno arrestato il 35enne, che adesso dovrà comparire davanti al gip per l'udienza di convalida.