Ischia, multano il figlio e lui prende a calci e pugni un carabiniere: arrestato un uomo

Ischia, multano il figlio e lui aggredisce un carabiniere: arrestato un uomo la cui identità resta ignota. L'agente è stato ricoverato

Un uomo ha preso a calci e pugni un carabiniere che aveva multato il figlio adolescente. È successo a Forio, sull’isola di Ischia, nella serata di ieri, martedì 13 agosto. L’uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il carabiniere stava collaborando con i vigili urbani in un normale controllo per il rispetto delle ordinanze sulle ztl, in particolare sul rispetto delle disposizioni relative al divieto di circolazione delle bici elettriche. Gli agenti si sono imbattuti nel ragazzino di 10 anni e il suo gruppo di amici e hanno riscontrato delle violazioni. Quando il padre lo ha saputo è andato in escandescenza.

Stando a quanto riporta Ansa, l’uomo si è, prima, avvicinato ai vigili chiedendo spiegazioni e, poi, ha iniziato a rivolgersi loro in maniera sempre più concitata. Sembra che il figlio si sia messo a piangere dopo essere stato fermato e sanzionato, cosa che potrebbe aver alterato l’uomo, la cui identità non è stata resa nota. Ha iniziato ad offendere i militari per poi colpire il carabiniere che, in quel momento, si trovava in disparte a telefonare. Per lui è stato reso necessario il ricovero in ospedale, mentre per il suo aggressore è scattato l’arresto. L’intera vicenda sarà analizzata in modo approfondito dalle forze dell’ordine anche attraverso l’analisi dei filmati di video sorveglianza.