Italia e Svizzera incontro nella Giornata della Diplomazia a Locarno

Al Locarno Film Festival con l’Italia Paese ospite si è svolto l'incontro istituzionale nella Giornata della Diplomazia con la partecipazione

di Antonio Tajani Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e Ignazio Cassis Membro del Consiglio Federale Svizzero. Temi principali trattati i legami culturali tra Italia e Svizzera, dossier della guerra in Ucraina e il Medio Oriente. Durante l'incontro i due ministri hanno firmato una dichiarazione congiunta che intende sottolineare l'impegno comune dei due Paesi per la pace. In programma a settembre alle Nazioni Unite Antonio Tajani ha già fissato vari incontri con la presidenza di turno del G7 con ministri degli Esteri dei Sette di altri Paesi.





Servizio realizzato Nick Zonna