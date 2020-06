Jesolo movida, rissa tra giovani: due restano stesi sull'asfalto

Movida con rissa tra giovani la notte scorsa a Jesolo (Venezia), dove nella centrale ed affollata piazza Mazzini, sul lungomare, e' scoppiato un parapiglia tra una trentina di persone, al termine del quale sono rimasti a terra feriti due ragazzi. Sono stati portati al pronto soccorso, ma non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto e' intervenuta la Polizia, con gli agenti del commissariato di Jesolo, che hanno sedato gli animi e identificato una ventina di partecipanti alla scazzottata, che avrebbe avuto come miccia anche l'abuso di alcol e di altre sostanze da parte dei protagonisti.