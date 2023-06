Kata, vendetta per uno stupro. Racket stanze occupate e ricerche nei tombini

Kata, l'ipotesi choc della ritorsione e il palazzo degli orrori di Firenze

La bimba di 5 anni scomparsa a Firenze lo scorso 10 giugno non si trova, i giorni passano e della piccola di origine peruviana ancora non si hanno notizie. Le piste che stanno seguendo gli inquirenti sono diverse e ora ne è spuntata un'altra che ha dell'inquietante: il rapimento di Kata - si legge sul Messaggero - sarebbe una vendetta per uno stupro di una ragazza di 15 anni avvenuto in questo ex hotel dove vive anche la bimba, diventato un palazzo occupato. Un testimone è sicuro: "Ho visto un uomo portare via Kata e dirigersi nel palazzo accanto".

La circostanza viene raccontata dagli occupanti dello stabile. Non solo il racket delle stanze occupate, dunque, ma anche quest'episodio potrebbe avere innescato una spirale di cieca violenza all'interno della comunità latinoamericana con epilogo la scomparsa della piccola. Per gli inquirenti un'altra pista da battere. Come spiegano altri occupanti, "il papà della vittima dello stupro potrebbe aver architettato la sparizione della bambina come ritorsione, avendo tutto il tempo di meditare bene come agire senza lasciare tracce".