Kate Middleton lascia l'ospedale dopo l'operazione all'addome. Ecco come sta

Kate Middleton torna a casa dopo l'operazione all'addome: ecco come sta la principessa del Galles

Kate Middleton, consorte dell'erede al trono britannico William, è stata dimessa dalla London Clinic dove ha trascorso 13 notti di ricovero dopo un delicato intervento chirurgico all'addome. Ora dovrà trascorrere circa tre mesi di convalescenza a riposo nell'Adelaide Cottage dove vive con la famiglia. "Sta facendo progressi", c'è scritto in una nota di Kensington Palace. Nella stessa clinica è ricoverato da tre giorni re Carlo III, sottoposto nel fine settimana a un'operazione di routine alla prostata.

Kate Middleton torna a casa, l'annuncio di Kensington Palace

"La Principessa del Galles è tornata a casa a Windsor per continuare il suo recupero dall'intervento. Sta facendo buoni progressi. Il Principe e la Principessa desiderano ringraziare enormemente l'intero team della London Clinic, in particolare il personale infermieristico dedicato, per le cure che hanno fornito. La famiglia Wales continua a essere grata per gli auguri che ha ricevuto da tutto il mondo" si legge nella nota diffusa da Kensignton Palace. Il ritorno agli impegni di Palazzo "dipenderà dal parere dei medici". Kate Middleton è stata ricoverata alla London Clinic a causa di un intervento all'addome la cui natura non è stata rivelata.