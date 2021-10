L'Aquila, muore bambina di 5 anni: travolta da una porta da calcio dismessa

Tragedia a L’Aquila. Una bambina di cinque anni è morta, in circostanze ancora da chiarire, a Rocca di Botte, dopo essere stata colpita da un pezzo di ferro di una porta da calcio. L'incidente è avvenuto in un piccolo campo sportivo ormai dismesso, situato accanto a quello attualmente in uso.

Il personale del 118 non è riuscito a rianimare la piccola, che abitava a Roma con i genitori: la famiglia era conosciuta a Rocca di Botte, dove trascorreva le vacanze nella seconda casa usata, appunto, per le vacanze.

I carabinieri sono già al lavoro per approfondire alcuni dettagli dell’accaduto su delega della Procura, che ha aperto un fascicolo affidato al pm Elisabetta Labanti.