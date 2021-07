L'influencer Carla Bellucci partorirà in diretta streaming per 12.000 euro

Carla Bellucci partorirà in diretta streaming per 12mila euro su OnlyFans. Sulla piattaforma inglese si guadagna per contenuti condivisi

La nota modella e influencer britannica con 121mila followers su Instagram ha deciso. "Sono una donna d'affari e ho bisogno di guadagnare. Io sono il mio business" racconta sul suo instagram, rivelando la curiosa quanto singolare proposta di un fan che ha deciso di accettare. “Per ora mi hanno offerto 12.000 euro per trasmettere la nascita del mio bambino. E mi sono detta: perché no? In questo modo darei la possibilità ai miei fan di assistere ad un evento così importante per me”. A chi la critica, l’influencer replica: “Tanta gente partorisce all’interno di programmi e documentari per la Tv, non riesco a vedere la differenza. Sono sicura che non vengono nemmeno pagati. Sono una donna d’affari e ho bisogno di fare soldi. Io sono il mio business. Sarò nervosa quel giorno, ma alla fine mi darebbero un sacco di denaro. Come posso rifiutare?”. La diretta sarà trasmessa sulla piattaforma OnlyFans, social particolarmente usato in Uk, dove gli utenti guadagnano postando. Il sito è noto inoltre per essere senza censure, e principalmente orientato a un pubblico adulto.