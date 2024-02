Orfani di Kharkiv lasciano l'Ucraina: in Italia per festeggiare il Carnevale

L'Italia apre le porte agli orfani di Kharkiv: i bambini faranno tappa anche a Firenze dal sindaco Nardella

L'Italia apre le sue porte – e il proprio cuore - per accogliere un gruppo di visitatori davvero “speciali”: gli orfani di Kharkiv, vittime della guerra in Ucraina. Bambine e bambini che hanno affrontato le durezze del conflitto con la Russia saranno i protagonisti della nuova missione umanitaria organizzata dall’attivista e scrittrice Claudia Conte insieme all’associazione Memoria Viva. Dopo le missioni umanitarie in territorio ucraino, Claudia Conte porta gli orfani ucraini per la prima volta in Italia (a quasi due anni esatti da quel terribile 24 febbraio 2022).

I bambini saranno in visita nel nostro Paese per provare a dimenticare - anche se per pochi giorni – dolori e difficoltà. Dall’8 al 13 febbraio saranno infatti presenti a Ivrea per partecipare allo storico Carnevale della città piemontese, per poi successivamente essere ospiti a Firenze dove saranno accolti dal Sindaco Dario Nardella che li porterà in visita a Palazzo Vecchio mentre, dal 20 al 25 febbraio, saranno in Versilia per il Carnevale di Viareggio.

“Questo è il grande cuore dell’Italia – afferma Claudia Conte – quell’Italia pronta ad amare, storicamente altruista e fonte di speranza per tutti, che non dimentica i più sfortunati. Lo ha fatto con i bambini palestinesi, attualmente in cura nei nostri ospedali, e lo fa adesso con gli orfani di Kharkiv, in un momento in cui la guerra in Ucraina sembra dimenticata. A questi bambini dico: benvenuti piccoli guerrieri, ad accogliervi i colori delle nostre tradizioni, il sapore della nostra cucina e la bellezza senza tempo dei nostri luoghi storici. Ma soprattutto, troverete sempre il nostro cuore che batte forte per voi.”

Non solo dunque una iniziativa umanitaria, ma soprattutto un nuovo capitolo di speranza per questi orfani, lasciando loro un ricordo indelebile di amore, sorrisi e una solidarietà tutta italiana. Un programma umanitario in cui tutti i comuni coinvolti, insieme alle organizzazioni del Carnevale, collaborano direttamente al progetto lanciando inoltre una raccolta fondi di beni di prima necessità che i piccoli orfani potranno portare con loro in Ucraina.