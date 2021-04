"La Madonna piange" nel Materano. Ma la Curia: "Nessun miracolo"

Lacrime statua Madonna, la Curia di Matera: "Nessuno gridi al miracolo"

"La Madonna piange" nel Materano, o così fino a pochi giorni fa si riteneva tra i fedeli. Ma la Curia Arcivescovile di Matera-Irsina, sulla presunta lacrimazione della statua dell’Addolorata a Pisticci Scalo (Matera) chiarisce: “Si esclude categoricamente la presenza di materiale organico apparentemente assimilabile a lacrime in particolari condizioni di illuminazione, data la totale assenza di umidità sul manufatto”.

Secondo la Curia, “le tracce di aspetto translucido e apparentemente assimilabili a lacrime non sono riconducibili a residui da esse prodotte in forza di tre caratteristiche riscontrate: forma, dimensione e distribuzione spaziale, tutte incompatibili con vere e proprie lacrime”.

Inoltre, “alcuni testimoni affermano – fa sapere la Curia - che tali segni erano presenti già in precedenza e caratterizzanti la statua come tale, e nel frattempo la Diocesi è già risalita al produttore della stessa, un’azienda italiana specializzata nella lavorazione di statue in vetroresina: ci è stato confermato che sulle statue della Madonna Addolorata riproducono anche la lacrimazione”.

L’Autorità ecclesiastica, “in assenza di elementi comprovanti un fatto realmente accaduto, dichiara del tutto infondate le notizie circa un’avvenuta lacrimazione, esclude che sia mai avvenuta e diffida chiunque dal gridare al miracolo”.