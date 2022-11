La moglie di David Rossi esulta: "Finalmente un atto concreto"

Mps, la moglie di David Rossi: "Finalmente un atto concreto"

"Finalmente un atto concreto rispetto a quanto è emerso negli ultimi anni". Così Antonella Tognazzi, vedova dell'ex capo della Comunicazione di Mps David Rossi, commenta all'Adnkronos la notizia dell'indagine sui tre pm di Siena, titolari del fascicolo sulla morte del marito, per la mancata verbalizzazione della perquisizione, con annessa ispezione informatica e sequestro, della stanza del manager.

"In questi anni abbiamo presentato documenti, testimonianze, video e immagini che dimostravano cose poco chiare, come ad esempio l'ufficio a soqquadro", sottolinea Tognazzi ricordando anche il video cancellato e spuntato grazie ai lavori della Commissione di inchiesta sulla morte di David Rossi dove si vedono due persone uscire da un'ingresso secondario della banca "quando la banca ha sempre sostenuto che a quell'ora non c'erano dipendenti. Nonostante tutto ciò, finora nessuno era mai intervenuto".

"Confido nel lavoro della procura di Genova", continua Tognazzi che, in attesa degli sviluppi, considera comunque l'apertura dell'indagine "una bella notizia". "Se qualcuno ha sbagliato è giusto che paghi anche a favore della serietà con cui la magistratura opera o dovrebbe operare", conclude.