La pista ciclabile di Passoscuro scatena la rivolta dei cittadini

Ieri sera i consiglieri di centrodestra hanno partecipato all’assemblea spontanea dei cittadini di Passoscuro in protesta contro l’amministrazione per l’ordinanza sulla viabilità e la nuova pista ciclabile.

“Abbiamo ascoltato la gente - spiega Mario Baccini, capogruppo del centrodestra che già sabato scorso era stato invitato dai residenti per un sostegno alla protesta- e ieri sera abbiamo sentito parole dure contro questa amministrazione che, dopo le prime proteste e la mozione presentata da me in Consiglio, è venuta a fare passerella promettendo interesse e proseguendo, invece, con un piano scellerato. I cittadini sono determinati a farsi ascoltare questa volta e stanno programmando una protesta sotto la sede del comune contro il sindaco Montino. - continua Baccini - Abbiamo sentito parole pesantissime: Montino dittatore, Caroccia complice e Di Genesio bugiardo; erano gli epiteti con cui i residenti hanno apostrofato il sindaco e i suoi uomini. Ci sembra davvero che la protesta stia montando con rabbia e solo perché l’Amministrazione non vuole dialogare con la gente e trovare una soluzione per i cittadini che sia utile al territorio e non solo a qualcuno che immagina progetti irrealizzabili”.