La salute del Papa agita il Vaticano. Dimissioni e aria di Conclave? Rumor

Manovre e riposizionamenti in Vaticano dopo l'intervento di Bergoglio

L'operazione subita da Papa Francesco al Gemelli per risolvere un laparocele addominale tiene in ansia il mondo cattolico (e non solo). La malattia apre anche a manovre e riposizionamenti in Vaticano in vista di un possibile Conclave. Del resto lo stesso Jorge Mario Bergoglio, qualche mese fa, in un'intervista a un media spagnolo aveva paventato la possibilità di dimissioni se le condizioni di salute non gli permetteranno di continuare a svolgere a pieno le sue attività di Pontefice.



Massimo Franco in un articolo pubblicato sul Corriere della Sera (e ripreso da www.iltempo.it), spiega che in Vaticano non mancano fibrillazioni per le condizioni di salute del Pontefice tra "vecchie e nuove incognite". L'editorialista è tornato sul tema nella puntata di giovedì 8 giugno di Agorà su Rai 3: "Il Papa ha una tempra straordinaria e come comunicazione c'è un progresso, abbiamo ascoltato la voce del professore che lo ha operato", afferma il giornalista. "Questo smonta il campo dalle illazioni, le voci nascono quando non c'è trasparenza sulle informazioni", afferma Franco.