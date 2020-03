Virus, la statua della Madonna va 'casa per casa', l'idea di un parroco. Video

Coronavirus, vietate le messe. In Abruzzo il parroco risolve così: porta la statua della Madonna casa per casa

Picciano è un comune italiano di 1 332 abitanti della provincia di Pescara in Abruzzo.

Sul nome Picciano esistono diverse leggende, la più credibile farebbe risalire il nome alla presenza di un gruppo di pastori dediti al culto della Dea Pithia, il nome dunque risalirebbe, se non all'epoca romana, al primo periodo del medioevo, con una variante passante per Piczano come attesta la charta convenientiae che sarà citata più avanti.

