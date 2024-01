La Strage di Erba diventa una mostra: il Convegno a Roma su Olindo e Rosa

La mostra “Serial Killer Exhibition” di Roma, in collaborazione con l'associazione “neroCrime”, annuncia il convegno dal titolo “La strage di Erba”, per un inedito e circostanziato approfondimento del famoso caso di omicidio plurimo che dal 2006 vede detenuti a vita i due coniugi Rosa Bazzi e Olindo Romano. L'evento organizzato per le ore 16.00 di sabato 27 gennaio, al quale parteciperanno anche esperti e professionisti che hanno lavorato a questo caso, si svolgerà nell'ex carcere della Rocca a Castelnuovo di Porto, sede della mostra dedicata ai serial killer di tutto il mondo che, con oltre 25.000 visitatori dall'apertura giunti dal Lazio e da fuori regione, sta riscuotendo un crescente successo di pubblico. Fra i relatori: Fabio Schembri, avvocato dei due coniugi di Erba, Valentina Marsella, criminologa e psicologa, e la ricercatrice Martina Piazza. A fare da moderatore Armando Palmegiani, coautore con Fabio Sanvitale del libro “Amnesie”, edito nel 2021 da Armando Editore, libro che analizza i lati oscuri e i tratti comuni del caso di Cogne e di quello di Erba.

“La strage di Erba ha dato luogo ad un caso giudiziario unico come tipologia” commentano da neroCrime “sfociato in due condanne all'ergastolo lasciandosi però dietro uno strascico di tanti legittimi dubbi. Per trattarli parteciperanno i protagonisti di questa vicenda giudiziaria che non ha eguali. Sarà un momento molto importante per comprendere meglio quali sono gli aspetti che di recente hanno fatto riaprire il caso sollevando molti dibattiti nei media e fra gli addetti ai lavori”. Non si sono fatte attendere le adesioni da parte del pubblico che in queste ore sta comunicando il suo interesse per l'iniziativa ai canali social della mostra, non senza polemiche. “Appena resi noti il tema e la data del convegno” confermano dalla direzione della mostra “si è aperto un grosso dibattito tra colpevolisti e innocentisti, sintomo che il caso di Erba ancora oggi divide molto l'opinione pubblica. Per questo attiveremo un servizio d’ordine per sabato, limitando la presenza ad un numero chiuso di accessi, per non trasformare il convegno in un tribunale”.

“Il nostro intento” commentano gli organizzatori “è solo quello di portare in evidenza un fatto di cronaca che ha colpito molto l'opinione pubblica. L'atmosfera della location che ospita la mostra è perfetta per calare il pubblico nel dramma di questa vicenda, soprattutto considerando i trascorsi della Rocca che un tempo era un luogo di detenzione. Dopo il successo registrato a Milano, la mostra “Serial Killer Exhibition” di Roma espone 750 reperti originali appartenuti ai serial killer di tutto il mondo su circa 1000 metri quadrati espositivi. In mostra le più celebri CSI (Crime Scene Investigation, scene del crimine) ricostruite fedelmente e tanti cimeli originali della vita degli assassini nel braccio della morte, perfino una collezione di lettere autografe spedite dal carcere dagli psicopatici più sanguinari. Tra le chicche da collezionisti del genere noir: l’unico paio di occhiali appartenuti a Jeffrey Dahmer, serial killer statunitense, conosciuto come il “cannibale di Milwaukee”, responsabile di 17 omicidi avvenuti tra il 1978 e il 1991 con metodi particolarmente cruenti. “La mostra allestita a Roma” avvertono dalla direzione “chiuderà tra poche settimane. La kermesse sui serial killer continuerà il suo tour mondiale con altre due tappe europee a Parigi e a Berlino”.