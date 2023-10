La verità dietro uno schiaffo, "gogna mediatica che il carabiniere non merita"

La verità dietro uno schiaffo, "la gogna mediatica che il carabiniere non meritava"

"È diventato virale sui vari social il video di un carabiniere che schiaffeggia un ragazzo, con commenti e riflessioni di ogni genere, una vera e propria gogna mediatica che il diretto interessato non merita", scrive ofcs.it.

"La vicenda, già nota nel nostro ambito associativo, ha assunto dimensioni tali da rendere doveroso evidenziare alcune contraddizioni, apparentemente sottaciute a cui sarebbe poi necessario aggiungere delle domande da rivolgere a chi, del “diritto di cronaca”, ne interpreta la professione", viene sottolineato.

"Oggi, si sa, chiunque può pubblicare qualcosa, in un modo divenuto negli anni semplice e veloce; le nostre opinioni, che prima venivano scambiate semplicemente tra amici, parenti e conoscenti, oggi possono fare il giro del mondo in pochissimo tempo e, qualora i loro contenuti, come nel caso in esame, non rispecchino l’intera verità narrativa, rischiano di incidere fortemente sulla serenità familiare e personale dei soggetti coinvolti. Senza che questi ultimi possano avere diritto di replica.", si legge. "Conosciamo bene il collega, a cui ci legano anni di amicizia e vicinanza professionale, e non possiamo esimerci dall’esprimere quantomeno la nostra vicinanza".