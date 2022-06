"Le 4 risposte tutte sbagliate". Concorso docenti, 50 studiosi inferociti

Concorso docenti, quiz pieni di errori. "Bisogna intervenire"

Il concorso per diventare docenti è finito nel mirino di almeno 50 studiosi, tra i più noti e apprezzati anche a livello internazionale. Lettera aperta al ministro Bianchi perchè intervenga subito su una situazione che sta facendo ridere il mondo. Sulla definizione di intelligenza secondo Howard Gardner - si legge su Repubblica - la figuraccia è arrivata Oltreoceano costringendo l’autore della teoria sulle intelligenze multiple a scrivere al ministero: "La domanda non è formulata in modo appropriato e nessuna delle alternative indicate è corretta». Un disastro i quiz al concorso ordinario per la scuola media e superiore: errori da matita blu, quesiti mal formulati, fuori programma o con più di una risposta corretta.

Decine e decine di sottoscrittori - prosegue Repubblica - per chiedere al ministro Patrizio Bianchi di intervenire, ridefinendo i punteggi dei candidati esclusi per sbaglio e che, invece, sarebbero potuti passare. In gioco c’è una cattedra di ruolo, con 430.583 candidati per 26.661 posti. Tra i primi 50 firmatari, compaiono il linguista Luca Serianni, Luciano Canfora, Francesco Sabatini (presidente emerito dell’Accademia della Crusca) e il filosofo Massimo Cacciari. Tra gli errori, la domanda sul participio passato che aveva quattro risposte tutte sbagliate. O quella sul calore specifico che viene indicato tra le grandezze fondamentali, invece è derivata.