Le spiagge a misura di bambini? In Italia sono 146 e 16 al "top"

L'elenco aggiornato è stato presentato domenica 4 giugno a Roccella Jonica

Sono 146 in Italia le spiagge con bandiera verde, le località balneari selezionate dall'International Workshop of Green flags perché particolarmente adatte alle esigenze dei più piccoli. L'elenco aggiornato è stato presentato domenica 4 giugno a Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria, dall'ideatore dell'iniziativa Italo Farnetani, professore universitario di Pediatria e presidente del workshop.

Il progetto - come scrive www.upday.com - coinvolge 2.903 medici pediatri italiani e stranieri, che selezionano e studiano le mete marine ideali per le famiglie. Alle 146 località italiane se ne aggiungono cinque situate nell'Unione europea e tre in Africa. Sono dieci, in particolare, le località che hanno conseguito la bandiera verde per 16 anni di fila. Si tratta di Cefalù, Iesolo, Lignano Sabbiadoro, Nicotera, Ostuni, Riccione, Sabaudia, San Benedetto del Tronto, San Teodoro, Viareggio. Altre 13 per 15 anni: Alghero, Formia, Gaeta, Gallipoli, Isola di Capo Rizzuto, Marina di Camerota, Marina di Ragusa, Montalto di Castro, Palinuro, San Vito Lo Capo, Soverato, Sperlonga, Vieste.

Le spiagge con la bandiera verde al di fuori dall'Italia sono in Spagna (Estepona, Malaga, Marbella, Fuengirola) e in Romania (Costanza). Anche tre spiagge africane vantano la bandiera verde 2023: Dar es Salaam - Coco beach e Kendwa, in Tanzania; La Marsa, in Tunisia.