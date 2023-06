Giornata dell'Ambiente, Gruppo FS: nel 2022 risparmiati circa 5 mln Ton di CO2

FS, la mobilità sostenibile viaggia in treno: nel 2022 con i mezzi collettivi del Gruppo risparmiate circa 5 milioni di tonnellate di CO2

Il futuro del pianeta parte da noi e dalle nostre scelte di consumo quotidiane: lo dicono i tanti studi e le ricerche che abbondano in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente. C’è un settore però in cui tutto questo è ancora più vero: quello della mobilità. I trasporti costituiscono infatti un quarto delle emissioni globali di gas serra ed è per questo che virare verso una mobilità sostenibile può rappresentare la chiave per iniziare a compiere azioni concrete.

In questo scenario, c’è un protagonista assoluto: il treno, con il suo basso impatto ambientale se confrontato con i ben più inquinanti mezzi di trasporto privati come l’automobile o collettivi come l’aereo. Come specificato nel Rapporto di sostenibilità del Gruppo FS: “complessivamente, il beneficio della mobilità sostenibile attraverso l’utilizzo dei mezzi di trasporto collettivi del Gruppo FS è stato stimato sia per il trasporto passeggeri su ferro e su gomma, sia per il trasporto merci su ferro a circa 4,8 milioni di tonnellate di CO2e risparmiate”.

Un risparmio reso ancora più evidente se si pensa che un viaggiatore per andare da Roma e Milano produce 25Kg di CO2, 67,5 Kg di CO2 viaggiando in macchina e ben 117,3 Kg di CO2 prendendo l’aereo. Ecco perché il Gruppo FS vuole incoraggiare e sostenere sempre più il cosiddetto shift modale. E per farlo il Gruppo guidato da Luigi Ferraris ha posto la sostenibilità come valore centrale del suo ultimo Piano Industriale 2022-31, puntando a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2040, ben 10 anni prima dell’obiettivo fissato dall’UE.

Nell’ultimo anno sui treni in Italia hanno viaggiato circa 600 milioni di viaggiatori, una tendenza in crescita che il Gruppo FS vuole supportare ed accelerare per favorire il cambiamento delle abitudini di trasporto attraverso la promozione della mobilità ferroviaria. E i dati del Gruppo FS del 2022 testimoniano un’attitudine degli italiani crescente a scegliere sempre più il treno per spostarsi anche per turismo. Per l’appena trascorso ponte del 2 Giugno, infatti, la stima di Trenitalia, capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS è stata di un milione di passeggeri sulle Frecce e Intercity per il periodo 1-5 giugno, ben il 25% in più rispetto al periodo pre-Covid del 2019. Un trend confermato anche per i ponti di primavera che hanno registrato quest’anno flussi di viaggiatori in crescita di oltre il 15% rispetto allo scorso anno.