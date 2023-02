Lega, Invernizzi e il "gioco erotico": denunciata per stalking una militante

Cristian Invernizzi denuncia la militante leghista Bartolo: "Io vittima di stalking"

L'ex deputato bergamasco della Lega, Cristian Invernizzi, già coordinatore provinciale del Carroccio, è il protagonista di quello che nell'ambiente politico della Capitale è stato ribattezzato "lo scandaletto romano". Nei giorni scorsi, infatti, ha dato mandato ai propri legali di denunciare Stella Bartolo, militante leghista romana che, da oltre un anno, lo avrebbe preso di mira. Ma, dopo l'ultimo attacco sui social, ha deciso di dire basta e di passare al contrattacco.

"Da oltre un anno - scrive Invernizzi sulla propria pagina Facebook - sono oggetto di insulti, minacce e ricatti da parte di una persona che ho accolto nella mia vita. Purtroppo, quella che era per me una semplice amicizia si è trasformato in una persecuzione molesta nei miei confronti e nei confronti delle persone a me vicine. Ho dato mandato ai miei avvocati di avanzare ogni azione necessaria per tutelare la mia reputazione, quella del partito di cui faccio parte e, soprattutto, la serenità e la sicurezza delle persone a me care".

Di tutt'altro avviso la versione la Bartolo, impegnata in questi giorni nella campagna elettorale per le regionali, che nei giorni scorsi aveva scritto questo messaggio sui social. "Hai detto ai colleghi deputati che ero solo un giochino erotico? Beh, per farli parlare ancora oggi, sto giochino si vede che ti è piaciuto molto". "Cosa volevi ottenere - ancora la donna - a dire a tutto il Parlamento che io ero la tua amante, e che a Bergamo avevi la fidanzata ufficiale? Io non sapevo che tu fossi fidanzato, visto che ho le chat dove ti dichiari single". Poi altre frasi pesanti e la conclusione con un laconico "stammi bene!".