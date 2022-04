Liceo Montale, le rivelazioni di una studentessa: "Mostrò tattoo del giaguaro"

Liceo Montale, storia d'amore tra preside e studente: nuove rivelazioni da una studentessa dell'istituto. "So tutto fin dall'inizio"

Il caso “Liceo Montale”, che vede protagonista la presunta relazione segreta tra la preside e uno studente di 18 anni, continua a far parlare di sé. E ora giungono nuove dichiarazioni. Secondo quanto mostrato da Ore 14, programma dedicato a cronaca e attualità in onda su Rai2 e condotto da Milo Infante, una studentessa dell’istituto ha rivelato dei retroscena che - se confermati - sarebbero a dir poco sconcertanti.

La dirigente scolastica, al secolo Sabrina Quaresima, secondo quanto svelato, avrebbe avuto dei comportamenti più che singolari all’interno della scuola. La preside, infatti, per motivi ignoti, avrebbe mostrato ad alcuni studenti il provocante tatuaggio di un giaguaro impresso sulla sua coscia.

Questa la dichiarazione integrale della ragazza: “Purtroppo sono tra quelle persone che sa dagli inizi di questa storia, si parla di mesi fa. La notizia è stata disarmante, non se lo aspettava nessuno. È successo qualcosa di più grande di noi. Anche confrontandoci con professori e genitori, nessuno aveva mai sentito una cosa del genere. È stato uno scandalo. Io sono venuta a conoscenza di tutto perché il ragazzo coinvolto si è confidato con delle sue amiche. E, tra queste amiche, ce n’era anche una mia. Una sera, al bar, in un momento particolare, chiediamo cosa fosse successo e questa ragazza ha spiegato tutto. ‘Avete presente durante l’occupazione? Quando la preside e questo ragazzo avevano questi determinati rapporti?’, ci ha detto. ‘Ecco, il ragazzo ha sc… con la preside’”.

Poi, la liceale sentita da Ore 14 ha provato a raccontare anche altro. “Lei (la preside, ndr) è una contraddizione vivente. Mette regole e dress code, soprattutto per noi ragazze, e poi è lei stessa a vestirsi in modo oltre che succinto. Tra perizoma ben visibile e spalle scoperte. Poi, una volta, è andata in una classe dove c’è la sorella di una mia amica e, non so per quale motivo, ha fatto vedere il giaguaro tatuato penso sulla sua coscia, forse proprio per far capire che soggetto è”.

Infine, la studentessa rivela anche il giorno esatto in cui sarebbe iniziato tutto. Ovvero il 29 gennaio 2022. “Non ho mai visto prove con i miei occhi”, conclude infine la ragazza, “ma questa storia prova la sua veridicità da tante piccole cose. Ad esempio, è stato il ragazzo stesso ad andare a confidarsi con la vicepreside. L’altro vicepreside, invece, quando ha letto le chat tra i due ha detto a noi studenti: “Incredbile, non ci credevo”.

