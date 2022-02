Liliana Resinovich, marito: "Non voleva lasciarmi". Giallo Trieste, i misteri

Liliana Resinovich, a Quarto Grado il marito Sebastiano Visintin smentisce la versione di Sterpin: "Stavamo organizzando un viaggio in Brasile"

La morte della 63enne di Trieste, dipendente in pensione della Regione Friuli Venezia Giulia scomparsa il 14 dicembre e ritrovata cadavere il 5 gennaio nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico San Giovanni, continua a rimanere misteriosa.

Pochi i punti fermi nella vicenda. Quella mattina Liliana Resinovich fu vista passare a piedi, tra le 8.30 e le 9.00, dalla fruttivendola Iva: “Era sicuramente lei, l’ho riconosciuta dal suo caratteristico ciuffo chiaro”. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, stava andando a casa dell'amico di vecchia data Claudio Sterpin, ad aiutarlo con alcune faccende domestiche. La donna, alle 8.22, aveva scritto a Sterpin dicendo di essere in ritardo perché avrebbe dovuto "passare in un negozio Tim".

Lilly sarebbe uscita senza cellulari, senza borsa e senza fede. Il marito Sebastiano Visintin ha raccontato di aver trovato l'anello riposto nella scatolina dei preziosi. La fede però Liliana l'aveva indossata fino alla sera prima, alla cena a casa di alcuni amici. Si vede da alcune riprese, dalle quali nella donna è stato notato anche un umore insolito.

Le ipotesi sono tutte in campo: si è tolta la vita? E’ stata uccisa? A rendere le acque più torbide si aggiungono le versioni discordanti del marito e dell’"amico segreto". Sergio Resinovich, fratello di Liliana, ha subito preso le distanze dal cognato, supportando invece le affermazioni di Sterpin: l'ex podista, 82enne, aveva avuto una relazione con Liliana, prima che conoscesse Visintin (incontrato dieci anni dopo).

Ma, nell’ultima puntata di Quarto Grado, Visintin ribadisce che la moglie e l’ex fiamma non erano tornati amanti. “Insieme stavamo bene, non avevamo problemi. Non mi risulta che avesse intenzione di lasciarmi per andare a vivere da lui”, ha dichiarato ai microfoni della trasmissione, aggiungendo che "se Lilly fosse ancora viva, si arrabbierebbe per tutto questo fango”.

Visintin ha, inoltre, confermato che lui e la moglie stavano organizzando un viaggio in Brasile, per febbraio: “Sono sempre stato io l’amante. Eravamo in simbiosi”.

(segue)