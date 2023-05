Livorno, carabiniere dà un calcio in faccia a un ragazzo. VIDEO

Carabiniere durante un arresto sferra un calcio in faccia a un giovane immobilizzato. Il VIDEO choc

Dopo il video della donna colpita da agenti di polizia locale a Milano con manganelli e spray al peperoncino, un altro video girato questa volta a Livorno sta facendo il giro del web creando polemiche. Nelle immagini, diffuse dalla pagina "Welcome to Favelas", si vede un carabiniere che sferra un calcio in faccia a un giovane arrestato per il furto di cibo per cani e di un paio di cuffiette per cellulari. Nel video si sente il ragazzo che urla: "Così no, così no. Mi state facendo male alla gamba", mentre viene immobilizzato da un altro militare al collo.