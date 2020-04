Lo studio di Harvard: "Non ci libereremo del virus prima del 2024"

I risultati sono stati in contrasto con le previsioni ottimistiche di martedì del presidente americano Donald Trump secondo cui alcuni Stati americani sarebbero in grado di revocare le misure di allontanamento sociale entro la fine di aprile.

Non ha detto che le misure di allontanamento sociale dovrebbero rimanere in vigore per i prossimi due anni, ma ha suggerito che "nel 2022 potrebbero essere necessarie" distanze prolungate o intermittenti "a meno che non fosse disponibile un vaccino o un trattamento migliorato.

"Anche in caso di apparente eliminazione, la sorveglianza di Sars-CoV-2 dovrebbe essere mantenuta poiché una ripresa del contagio potrebbe essere possibile già nel 2024", ha detto, facendo riferimento al nome ufficiale del virus.

Lo studio di Harvard ha utilizzato i dati statunitensi su due coronavirus precedenti per modellare possibili traiettorie di trasmissione di Sars-CoV-2 in una varietà di scenari, con variazioni stagionali e durate dell'immunità come variabili. In tutti gli scenari modellati, il virus potrebbe "proliferare in qualsiasi momento dell'anno", afferma il rapporto dello studio.