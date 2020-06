M5s, chiariti i dubbi sul bilancio Rousseau: "Borré perde tutti gli esposti"

"Non possiamo esimerci dal registrare che negli ultimi due anni tutti i procedimenti" attivati dall'avvocato Borre' "o seguiti contro le attivita' del Movimento 5 Stelle non hanno avuto successo". Lo si legge in una nota dell'associazione Rousseau, dopo un esposto del legale degli espulsi grillini alla Procura di Milano sulla raccolta delle sottoscrizioni per l'evento Italia a 5 Stelle di Rimini del 2017 e il trasferimento dell'avanzo di cassa in favore dell'Associazione che ora gestisce la piattaforma web del Movimento 5 Stelle. "Non e' nostro costume darne pubblicita', ma dopo l'ennesimo annuncio stampa di un esposto crediamo sia corretto dare visibilita' sulle azioni da lui promosse o seguite nei confronti del Movimento", si legge nella nota.

"Ricordiamo, infatti, che tutti i procedimenti da lui introdotti per conto del senatore De Falco sono stati rigettati: in particolare hanno avuto esito negativo il cautelare contro l'associazione (8.4.2019) il relativo reclamo (3.9.2019), il cautelare contro il Gruppo parlamentare M5S (21.5.2019) e il Regolamento preventivo di giurisdizione in Cassazione (6.3.2020)", viene spiegato. "Non ha avuto migliore sorte la causa di Bellocchio, Caracciolo, Leone, Marini e Pastore, persa sia nella fase cautelare (12.6.2017) che nel merito (28.4.2020), con condanna alle spese di lite. Anche la causa intentata a Genova nei confronti di Beppe Grillo, per togliergli il simbolo, e' stata persa (21.11.19). Ancora, passando alla causa per conto della Grancio, l'avvocato Borre' ha perso sia il cautelare (22.12.2017) che il giudizio di merito (31.1.2020). Ancora, relativamente alla causa introdotta per conto di Nuti, ha perso il cautelare (19.1.2018). Infine, anche per quanto riguarda la causa da lui seguita per conto di De Martiis ha perso il cautelare (25.1.2018). Piu' che un avvocato ex attivista, ci sembra che l'avvocato Borre' sia avvocato di ex esponenti del Movimento 5 Stelle che per varie ragioni hanno abbandonato o sono stati allontanati dal Movimento 5 Stelle per violazioni delle regole che il Movimento si e' dato".