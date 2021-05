M5s, scomparso il figlio dell'ex candidato in Calabria Francesco Aiello

Giuseppe Aiello, figlio di Francesco, ex candidato del Movimento 5 Stelle alle scorse elezioni regionali della Calabria, è scomparso. È quanto riportano alcuni quotidiani locali come il Corriere della Calabria e Zoom 24. Le tracce si sono perse ieri sera dopo che il giovane è uscito dalla sua abitazione a Settimo di Montalto, in provincia di Cosenza. La denuncia della scomparsa è stata presentata proprio dal padre, Francesco Aiello, ai carabinieri di Rende. Contattata da Affaritaliani.it la stazione di Rende non ha voluto rilasciare alcuna informazione.

“Da ieri sera non si hanno piu notizie di questo ragazzo, Giuseppe Aiello di anni 27 alto 1,80. È uscito da casa Settimo di Montalto nel pomeriggio, con una scooter vespa 250 cc di colore rosso targato DB 15954. Indossa casco nero giubbetto con cappuccio modello k-way di colore rosso-blu, scarpe da tennis bianche. Chiunque abbia qualche dettaglio lo può segnalare qui o avvisando qualsiasi forza dell'ordine. Grazie“, si legge sul gruppo Facebook “Montalto Uffugo On Line”.