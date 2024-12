Reggio Emilia, strage senza fine sul posto di lavoro: macchinista travolto e ucciso da un treno merci dopo il turno

Reggio Emilia, un macchinista è rimasto ucciso dopo esser stato travolto da un treno merci in transito. Il ministro dei Trasporti Salvini ha espresso profondo dolore

Un macchinista di Mercitalia (Ferrovie dello Stato) è stato investito e ucciso sui binari da un treno in corsa allo scalo merci di Rubiera (Reggio Emilia). È successo intorno alle 20,40. La circolazione della linea Milano-Bologna è stata subito sospesa.

A quanto si apprende, secondo una prima parziale ricostruzione che è in corso di verifica da parte dei carabinieri, l'uomo, un manovratore di Mercitalia, stava camminando a piedi lungo i binari per arrivare in stazione dopo aver finito il turno di lavoro. Si sarebbe, probabilmente, avvicinato troppo ai binari e un treno regionale lo ha investito, non lasciandogli scampo. L'investimento sarebbe avvenuto nei pressi della stazione di Rubiera.

Matteo Salvini esprime ''profondo dolore'' per il macchinista investito da un treno nel Reggiano e ha chiesto una relazione dettagliata dell'accaduto. ''Porgo le mie più sincere condoglianze ai suoi cari e a tutti i colleghi'', sottolinea Salvini. Così una nota del Mit.