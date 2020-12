Mafia: muore di Covid presunto boss, salta il processo a Palermo

Il presunto boss di Altavilla Milicia (Palermo) Vincenzo Urso, 73 anni, è morto di Covid, mentre si trovava agli arresti domiciliari. Urso era sotto processo in secondo grado dopo avere rimediato una condanna a 13 anni di fronte al tribunale di Termini Imerese (Palermo). La sua posizione è stata dunque stralciata dalla prima sezione della Corte d'appello del capoluogo siciliano, che continua il giudizio nei confronti dell'altro imputato, Damiano D'Ugo, pure lui condannato in Tribunale, ma a 18 anni. Ma anche l'udienza di D'Ugo, 69 anni, è saltata per malattia di altro tipo. I due imputati sono accusati di essere i reggenti e i collettori del pizzo nel loro paese, sulla costa orientale della provincia di Palermo.